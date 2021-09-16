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Гандбол. «Мешков Брест» с поражения начал новый розыгрыш Лиги чемпионов

16 сентября 2021 12:55
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Новости Беларуси. «Мешков Брест» неудачно начал новый розыгрыш Лиги чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В дебютном матче белорусский клуб дома проиграл немецкому «Килю». 

Гандбол. «Мешков Брест» с поражения начал новый розыгрыш Лиги чемпионов-1

Гости были впереди после первого тайма (+3). Этот же отрыв они сохранили до финальной сирены. Конечные цифры – 30:33. У нас по 6 точных бросков исполнили Никита Вайлупов, Сташ Скубе и Станислав Кашпарек. Следующий матч пройдет на выезде. Соперник – «Вардар» из Скопье. Напрямую в четвертьфинал Лиги чемпионов выйдет только победитель группы.  

# Гандбол # Никита Вайлупов # Сташ Скубе # Станислав Кашпарек # Фотофакт

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