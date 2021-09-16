Гандбол. «Мешков Брест» с поражения начал новый розыгрыш Лиги чемпионов

Гости были впереди после первого тайма (+3). Этот же отрыв они сохранили до финальной сирены. Конечные цифры – 30:33. У нас по 6 точных бросков исполнили Никита Вайлупов, Сташ Скубе и Станислав Кашпарек. Следующий матч пройдет на выезде. Соперник – «Вардар» из Скопье. Напрямую в четвертьфинал Лиги чемпионов выйдет только победитель группы.