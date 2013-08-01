Современнейший стадион стоимостью 6,5 млрд рублей открылся в оздоровительном центре «Зубрёнок»

Новости Беларуси. Современнейший стадион открылся в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре «Зубрёнок». Возводили его два с половиной года.

Теперь здесь есть две универсальные площадки для занятий волейболом и баскетболом, беговые дорожки, зрительские трибуны почти на тысячу мест и футбольный стадион с искусственным покрытием. Его длина 80 метров, ширина – 50. Качественное поле даёт возможность детям профессионально заниматься спортом.

Сегодня стадион расписан по часам. Составлены графики тренировок. Каждую смену проходят легкоатлетические соревнования, чемпионаты по футболу, волейболу и баскетболу. Стоимость проекта – 6,5 млрд рублей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Андрей Андреев, заведующий отделом НДОЦ «Зубрёнок»:

Проходят соревнования по лёгкой атлетике, бега, эстафеты. Каждую смену на этом стадионе также мы проводим «Минуту спортивной славы», где дети могут установить свои рекорды. Также праздник футбола под названием «Футбольные старты», где дети выполняют на 12 станциях различные футбольные упражнения тренировочного процесса.