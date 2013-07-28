Ради проведения международного марафона дружбы пришлось внести поправки в Шенгенское соглашение

Новости Беларуси. Из Гродно в Друскининкай. Международный марафон дружбы собрал 28 июля более сотни спортсменов-любителей из 7 стран: Беларуси, России, Украины, Литвы, Латвии, Польши и США. Самому старшему из них больше 70-ти, а самому юному — 18.

Это уже третий по счёту забег и первый в Евросоюзе, когда погранконтроль проводился не на рубеже двух государств. Для этого даже пришлось вносить поправки в Шенгенское соглашение. Пограничный и таможенный контроль все спортсмены прошли еще перед стартом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Лисовский, участник международного марафона дружбы (Беларусь):

Пробежать из Беларуси в Литву - это уже здорово. Это очень хорошо, что есть такая возможность пробежать по территории двух соседних стран. Это сближает позволяет познакомится с новыми людьми и встретить старых знакомых. По-мойму, это вообще лучшее спортивное мероприятие.

По всему пути следования участников забега сопровождали машины Госавтоинспекции и кареты скорой помощи. Учитывая, что забег длился более пяти часов, а некоторые его участники потеряли во время пути около 4 килограммов веса, подобное внимание медиков было не лишним.

Победителей же марафона ожидали солидные вознаграждения. А памятные медали получили все участники международного марафона дружбы.

Марек Маковски, участник международного марафона дружбы (Польша):

Мне очень приятно принимать участие в этом международном марафоне. Я приехал в Гродно, увидел этот прекрасный город, потом посмотрю Литву. Здесь я встретился со многими старыми знакомыми, тоже марафонцами. А вообще любительский бег - это прежде всего здоровье. Мне уже далеко за 50, а я участник всех подобных забегов в Польше.

Эдвард Юнда, участник международного марафона дружбы (Литва):

Это многонациональный марафон. Я сам поляк, живу в Литве, выступаю за Литву. Общаемся мы в основном на русском языке, кто не умеет - на английском. Прекрасно, что можно преодолеть все границы. Это сближает наши страны.