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Состоялись первые полуфинальные поединки футбольного Кубка Беларуси

15 апреля 2026 20:06
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15 апреля состоялись первые полуфинальные поединки футбольного Кубка Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Действующий чемпион «МЛ Витебск» принимал вице-чемпиона минское «Динамо». На 71-й минуте счет открыл Мустафа Джиме. Спустя 10 минут Карен Варданян удвоил преимущество минчан. Динамовцы одержали победу – 2:0. 

В Мозыре «Славия» встречалась с БАТЭ. Борисовчане взяли верх с минимальным счетом 1:0. Единственный гол в этом матче на 30-й минуте забил Никита Нескоромный. Ответные игры запланированы на 29 апреля.

# Футбол

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