V Национальный форум атлетов прошел в НОК Беларуси

В рамках однодневного мероприятия прошли как экспертные, так и панельные дискуссии, мастер-классы по разным видам спорта от топовых спикеров. Одним из основных пунктов в программе форума значилась презентация нового проекта НОК «35 героев будущего». Лауреаты – это атлеты от 15 до 21 года, которые, по мнению комиссии, являются самыми перспективными в будущем. Все они уже лидеры отечественных чемпионатов и обладатели наград на международных стартах. В пилотном проекте денежные гранты на развитие получили представители 16 видов спорта.

Дарья Веренич, лауреат проекта «35 героев будущего»:

Конечно, это очень приятно, что нас поддерживают, и не только финансово, но еще лично. Спасибо, что в меня верят. Цель, конечно, – Олимпийские игры, но и при этом не забывать о том, что нужно всегда работать в зале и выкладываться на 100 %. Для начала отобраться туда. Для меня еще очень важно встать на пьедестал, чтобы играл гимн нашей страны.

Анастасия Салос, многократный призер чемпионатов мира и Европы по художественной гимнастике:

Очень важно объединять спортсменов всех видов спорта под одной крышей. Такое важное событие, которое помогает объединяться, какие-то разные вопросы решить и, конечно, мотивирует двигаться вперед.

На форуме были затронуты разные актуальные темы, которые сегодня помогут не только в подготовке спортсменов высшего звена, а также расширят мировоззрение атлетов и тренеров и позволят обратить внимание на большее комьюнити.