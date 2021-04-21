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«Даже увидели личные вещи Президента». Делегация федерации хоккея на траве Узбекистана посетила Олимпийский музей Беларуси

21 апреля 2021 20:21
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Новости Беларуси. В Минске с официальным визитом находится руководство федерации хоккея на траве Узбекистана. Помимо функционеров, на сборы приехала сборная юношей до 21 года, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Даже увидели личные вещи Президента». Делегация федерации хоккея на траве Узбекистана посетила Олимпийский музей Беларуси-1

Несмотря на то, что главное для молодых спортсменов – это спарринги с белорусскими сверстниками, ребята не упустили возможности расширить свой спортивный кругозор. Национальный олимпийский комитет предоставил нашим друзьям из Узбекистана возможность посетить Музей олимпийской славы Беларуси. Хоккеисты совместно с тренерским штабом познакомились с ключевыми моментами нашей олимпийской истории, а также оценили интерактивную зону.

«Даже увидели личные вещи Президента». Делегация федерации хоккея на траве Узбекистана посетила Олимпийский музей Беларуси-4

Суннат Юлдашев, генеральный секретарь федерации хоккея на траве Узбекистана:
Мы сейчас все впечатлены, посмотрели очень много экспонатов, здесь даже увидели личные вещи Президента Республики Беларусь: клюшка, хоккейная экипировка, теннисная ракетка, футбольные мячи. Ребята наши, конечно, сейчас повысили свой уровень культурно-спортивных знаний в сфере достижений спортсменов Республики Беларусь.

«Даже увидели личные вещи Президента». Делегация федерации хоккея на траве Узбекистана посетила Олимпийский музей Беларуси-7

Что же касается спаррингов молодежных команд, то в первом поединке сильнее оказались гости (4:1), во втором – уже наши парни (1:0). Последнюю встречу узбекские юноши проведут 22 апреля против СДЮШОР хоккейного клуба «Минск». В столице делегация пробудет до 26 апреля.

# Государственная политика в области спорта # Суннат Юлдашев # Фотофакт

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