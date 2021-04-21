«Даже увидели личные вещи Президента». Делегация федерации хоккея на траве Узбекистана посетила Олимпийский музей Беларуси

Новости Беларуси. В Минске с официальным визитом находится руководство федерации хоккея на траве Узбекистана. Помимо функционеров, на сборы приехала сборная юношей до 21 года, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Несмотря на то, что главное для молодых спортсменов – это спарринги с белорусскими сверстниками, ребята не упустили возможности расширить свой спортивный кругозор. Национальный олимпийский комитет предоставил нашим друзьям из Узбекистана возможность посетить Музей олимпийской славы Беларуси. Хоккеисты совместно с тренерским штабом познакомились с ключевыми моментами нашей олимпийской истории, а также оценили интерактивную зону.

Суннат Юлдашев, генеральный секретарь федерации хоккея на траве Узбекистана:

Мы сейчас все впечатлены, посмотрели очень много экспонатов, здесь даже увидели личные вещи Президента Республики Беларусь: клюшка, хоккейная экипировка, теннисная ракетка, футбольные мячи. Ребята наши, конечно, сейчас повысили свой уровень культурно-спортивных знаний в сфере достижений спортсменов Республики Беларусь.