«Минчанка-2» в матче за бронзу ЧБ по волейболу обыграла «Коммунальник»

Новости Беларуси. В женском чемпионате Беларуси по волейболу наконец известна вся тройка призеров. 21 апреля был разыгран бронзовый комплект наград, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Его обладателем стала «Минчанка-2», обыгравшая в решающей дуэли могилевский «Коммунальник».

Напомним, столичные девушки вели по матчам 2:0, но соперницы счет сравняли и перевезли серию обратно в Могилев. Однако родные стены «Коммунальнику» не помогли, в пятой встрече хозяйкам удалось выиграть только стартовый сет. Три последующих остались за «Минчанкой-2».