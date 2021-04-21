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«Минчанка-2» в матче за бронзу ЧБ по волейболу обыграла «Коммунальник»

21 апреля 2021 19:58
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Новости Беларуси. В женском чемпионате Беларуси по волейболу наконец известна вся тройка призеров. 21 апреля был разыгран бронзовый комплект наград, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Минчанка-2» в матче за бронзу ЧБ по волейболу обыграла «Коммунальник»-1

Его обладателем стала «Минчанка-2», обыгравшая в решающей дуэли могилевский «Коммунальник».

Напомним, столичные девушки вели по матчам 2:0, но соперницы счет сравняли и перевезли серию обратно в Могилев. Однако родные стены «Коммунальнику» не помогли, в пятой встрече хозяйкам удалось выиграть только стартовый сет. Три последующих остались за «Минчанкой-2».

«Минчанка-2» в матче за бронзу ЧБ по волейболу обыграла «Коммунальник»-4

Таким образом, бронза чемпионата Беларуси, равно как и золото, уезжает в Минск.

# Волейбол # Фотофакт

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