Соревнования в пяти весовых категориях. Спартакиада по гиревому спорту проходит в Военной академии Беларуси

Новости Беларуси. Мужество закаляется в спортзале. 25 марта в Военной академии Беларуси проходит спартакиада по гиревому спорту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там собрались команды всех военных факультетов страны. Соревнование посвящено 77-й годовщине Великой Победы. Гиревой – это самый доступный вид спорта. И для будущих офицеров занятие им помогает тренировать не только физическую силу, но еще и силу духа.

Вячеслав Петрашко, старший офицер спортивного комитета Вооруженных Сил Беларуси:

Чемпионат Европы, мира. У нас сейчас здесь есть представители, курсанты БНТУ, которые стали чемпионами мира по гиревому спорту в длинном цикле, есть такой вид. Поэтому есть масса, я говорю то, что сейчас на слуху, где наши спортсмены едут и представляют Республику Беларусь достойно. Это массово и много.

Юрий Дзяткевич, преподаватель кафедры физического воспитания и спорта Военной академии Беларуси:

Соревнования не зря выбраны на нашей базе, потому что это тот алмаз, который кует победу. И наша Военная академия, я уверен, что в масштабах СНГ лидирующие позиции занимает. И здесь большие кадры готовятся, сильные, настоящие. Настоящие патриоты своего дела и своей профессии.