Прямой эфир

Новички в «Димамо-Минск». Молодые хоккеисты подписали с клубом пробные контракты

24 марта 2022 20:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Молодые хоккеисты Даниил Сотишвили и Вадим Мороз попытают счастья в составе «Динамо-Минск», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Они подписали с клубом пробные контракты. Оба спортсмена в этом сезоне дебютировали в экстралиге в составе «Химика».

Новички в «Димамо-Минск». Молодые хоккеисты подписали с клубом пробные контракты-1

Немного статистики. Мороз в 43 матчах сезона набрал 9 баллов. Сотишвили выходил на лед в 56 играх и заработал 15 очков. Также в прошлом году Даниил в составе национальной сборной, составленной из игроков до 18 лет, выступал на юниорском чемпионате мира, где наши парни сумели выйти в четвертьфинал.

# Хоккей Беларуси # Даниил Сотишвили # Вадим Мороз # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Третье место в категории «правый крайний». Белорус Никита Вайлупов попал в число лучших гандболистов мира за 2021 год
24 марта 2022 20:55

Третье место в категории «правый крайний». Белорус Никита Вайлупов попал в число лучших гандболистов мира за 2021 год

Теннис. Александра Саснович выиграла матч второго круга на турнире в Майами
24 марта 2022 20:55

Теннис. Александра Саснович выиграла матч второго круга на турнире в Майами

Хоккей. Клуб Протаса «Хёрши» обыграл «Лихай Вэлли» в матче АХЛ
24 марта 2022 12:23

Хоккей. Клуб Протаса «Хёрши» обыграл «Лихай Вэлли» в матче АХЛ