Новички в «Димамо-Минск». Молодые хоккеисты подписали с клубом пробные контракты

Новости Беларуси. Молодые хоккеисты Даниил Сотишвили и Вадим Мороз попытают счастья в составе «Динамо-Минск», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Они подписали с клубом пробные контракты. Оба спортсмена в этом сезоне дебютировали в экстралиге в составе «Химика».

Немного статистики. Мороз в 43 матчах сезона набрал 9 баллов. Сотишвили выходил на лед в 56 играх и заработал 15 очков. Также в прошлом году Даниил в составе национальной сборной, составленной из игроков до 18 лет, выступал на юниорском чемпионате мира, где наши парни сумели выйти в четвертьфинал.