Теннис. Александра Саснович выиграла матч второго круга на турнире в Майами

Александра Саснович продолжает успешное выступление на турнире категории 1000 в Майами, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Александра Саснович продолжает успешное выступление на турнире категории 1000 в Майами, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В матче второго круга была повержена россиянка 29 ракетка мира Дарья Касаткина – 7:6, 6:4. С нынешней соперницей Александра встречалась 6 раз. Статистика личных встреч не в пользу белоруски. До этого Саснович смогла выиграть лишь два поединка. В четверг разрыв удалось сократить.
Теннис. Белоруска Александра Саснович успешно стартовала на турнире в Майами. Подробнее.