Прямой эфир

Теннис. Александра Саснович выиграла матч второго круга на турнире в Майами

24 марта 2022 20:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Александра Саснович продолжает успешное выступление на турнире категории 1000 в Майами, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Теннис. Александра Саснович выиграла матч второго круга на турнире в Майами-1

В матче второго круга была повержена россиянка 29 ракетка мира Дарья Касаткина – 7:6, 6:4. С нынешней соперницей Александра встречалась 6 раз. Статистика личных встреч не в пользу белоруски. До этого Саснович смогла выиграть лишь два поединка. В четверг разрыв удалось сократить.

Теннис. Белоруска Александра Саснович успешно стартовала на турнире в Майами. Подробнее.

# Теннис # Александра Саснович # Дарья Касаткина # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Хоккей. Клуб Протаса «Хёрши» обыграл «Лихай Вэлли» в матче АХЛ
24 марта 2022 12:23

Хоккей. Клуб Протаса «Хёрши» обыграл «Лихай Вэлли» в матче АХЛ

Белорусский вратарь Иван Жигалов в матче топ-проспектов НХЛ отразил 13 из 16 бросков
24 марта 2022 12:22

Белорусский вратарь Иван Жигалов в матче топ-проспектов НХЛ отразил 13 из 16 бросков

«Шахтёр» и «Строитель» в шаге от финала чемпионата Беларуси по волейболу
24 марта 2022 12:20

«Шахтёр» и «Строитель» в шаге от финала чемпионата Беларуси по волейболу