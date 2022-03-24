Теннис. Александра Саснович выиграла матч второго круга на турнире в Майами

В матче второго круга была повержена россиянка 29 ракетка мира Дарья Касаткина – 7:6, 6:4. С нынешней соперницей Александра встречалась 6 раз. Статистика личных встреч не в пользу белоруски. До этого Саснович смогла выиграть лишь два поединка. В четверг разрыв удалось сократить.

Теннис. Белоруска Александра Саснович успешно стартовала на турнире в Майами. Подробнее.