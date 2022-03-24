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Третье место в категории «правый крайний». Белорус Никита Вайлупов попал в число лучших гандболистов мира за 2021 год

24 марта 2022 20:55
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Мастерство белоруса Никиты Вайлупова высоко оценили на международной арене. Он оказался в числе лучших гандболистов мира по итогам 2021 года, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Третье место в категории «правый крайний». Белорус Никита Вайлупов попал в число лучших гандболистов мира за 2021 год-1

Авторитетный зарубежный гандбольный портал опубликовал итоги голосования по выбору лучших игроков года на каждой позиции. Победители были определены путем сложения голосов спортивных экспертов и болельщиков. Вайлупов, несмотря на серьезную конкуренцию, смог занять третье место в категории «правый крайний». Триумфатором здесь стал аргентинец Алейш Гомес.

# Гандбол # Никита Вайлупов # Фотофакт

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