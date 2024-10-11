Хоккеисты минского «Динамо» обыграли СКА в матче КХЛ

Результативная игра Ильи Усова помогла минскому «Динамо» победить СКА в регулярном сезоне КХЛ. Российский гранд был повержен на своей же территории, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Начало успеху положил Николас Мелош. Он отличился в первом периоде. В середине следующей трети уже Усов отправил шайбу в ворота. Затем Вадим Шипачев открыл счет голам за «зубров». В третьей двадцатиминутке «армейцы» инициативу перехватили. Но не более того.

«Динамо» смогло удержать нужный итог – 4:2. Подопечные Дмитрия Квартальнова прервали серию из трех неудач. В следующий раз белорусы выйдут на лед 15 октября. Дома играть с ЦСКА.