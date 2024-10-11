Прямой эфир

Хоккеисты минского «Динамо» обыграли СКА в матче КХЛ

11 октября 2024 09:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Результативная игра Ильи Усова помогла минскому «Динамо» победить СКА в регулярном сезоне КХЛ. Российский гранд был повержен на своей же территории, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Начало успеху положил Николас Мелош. Он отличился в первом периоде. В середине следующей трети уже Усов отправил шайбу в ворота. Затем Вадим Шипачев открыл счет голам за «зубров». В третьей двадцатиминутке «армейцы» инициативу перехватили. Но не более того. 

«Динамо» смогло удержать нужный итог – 4:2. Подопечные Дмитрия Квартальнова прервали серию из трех неудач. В следующий раз белорусы выйдут на лед 15 октября. Дома играть с ЦСКА.

# Хоккей

Другие новости рубрики

Все новости
Соболенко вышла в полуфинал теннисного турнира в КНР
11 октября 2024 09:44

Соболенко вышла в полуфинал теннисного турнира в КНР

В Минске стартовал Кубок Беларуси по художественной гимнастике
10 октября 2024 20:09

В Минске стартовал Кубок Беларуси по художественной гимнастике

Юниорская сборная Беларуси по футболу обыграла сверстников из Азербайджана
10 октября 2024 19:59

Юниорская сборная Беларуси по футболу обыграла сверстников из Азербайджана