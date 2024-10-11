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Хоккей. «Брест» обыграл «Могилёв» в экстралиге

11 октября 2024 10:02
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«Брест» и «Могилев» порадовали результативностью в одном из матчей экстралиги. Зрители стали свидетелями 9 взятий ворот, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хотя начало дуэли выдалось будничным. Хозяева за 20 минут отличились единожны. Во втором периоде они приплюсовали еще четыре гола. Правда, один раз пропустили и сами. В решающей трети гости попытались навязать борьбу. Было слишком поздно. Представители города с берегов Западного Буга сильнее – 6:3. 

В остальных матчах была более выраженная борьба. Разве что «Витебск» с перевесом в две шайбы взял реванш у «Немана».

# Хоккей

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