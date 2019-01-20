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Соревнования по горнолыжному спорту и развлечения на любой вкус. Как в Беларуси отмечают Всемирный день снега

20 января 2019 12:31
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Новости Беларуси. 20 января Всемирный день снега объединяет по всему миру без малого 100 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Беларуси по-спортивному его отмечают вот уже восьмой раз.

Соревнования по горнолыжному спорту и развлечения на любой вкус. Как в Беларуси отмечают Всемирный день снега-1

Праздник – по всей стране. Традиционно главная локация – горнолыжный комплекс «Солнечная долина». Здесь прошли соревнования по горнолыжному спорту, в котором приняли участие спортсмены из разных регионов.

Соревнования по горнолыжному спорту и развлечения на любой вкус. Как в Беларуси отмечают Всемирный день снега-4

Владислав Зверник, член сборной Беларуси по горным лыжам:
Отличная, прекрасная атмосфера, прекрасная сцена, елка, ларьки, продают теплые напитки. Дети соревнуются.

У нас сегодня дисциплина, которая называется слалом. Это самая короткая дисциплина, которая как раз подходит для наших гор в Минске.

Соревнования по горнолыжному спорту и развлечения на любой вкус. Как в Беларуси отмечают Всемирный день снега-7

Павел Мацкевич, член сборной Беларуси по горным лыжам:
У нас соревнования. Будем конкурировать со спортсменами из других городов.

Соревнования по горнолыжному спорту и развлечения на любой вкус. Как в Беларуси отмечают Всемирный день снега-10

Холодно, но классно! Дети поют, катаются.

Соревнования по горнолыжному спорту и развлечения на любой вкус. Как в Беларуси отмечают Всемирный день снега-13

Настроение хорошее. Интересно посмотреть, как люди на лыжах катаются.

Конечно, пришли бы сюда еще раз.

На празднике помимо спортивных забав гостей радует и развлекательная программа. Анимационные зоны, артисты и показательные выступления сноубордистов. В общем, отдых придется по душе каждому.

# Зимние виды спорта # Владислав Зверник # Павел Мацкевич # Фотофакт

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