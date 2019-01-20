Соревнования по горнолыжному спорту и развлечения на любой вкус. Как в Беларуси отмечают Всемирный день снега

Новости Беларуси. 20 января Всемирный день снега объединяет по всему миру без малого 100 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Беларуси по-спортивному его отмечают вот уже восьмой раз.

Праздник – по всей стране. Традиционно главная локация – горнолыжный комплекс «Солнечная долина». Здесь прошли соревнования по горнолыжному спорту, в котором приняли участие спортсмены из разных регионов.

Владислав Зверник, член сборной Беларуси по горным лыжам:

Отличная, прекрасная атмосфера, прекрасная сцена, елка, ларьки, продают теплые напитки. Дети соревнуются. У нас сегодня дисциплина, которая называется слалом. Это самая короткая дисциплина, которая как раз подходит для наших гор в Минске.

Павел Мацкевич, член сборной Беларуси по горным лыжам:

У нас соревнования. Будем конкурировать со спортсменами из других городов.

Холодно, но классно! Дети поют, катаются.