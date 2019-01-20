На этапе КМ по фристайлу победил россиянин Максим Буров, Кушнир – восьмой

Новости Беларуси. Белорусский фристайлист Антон Кушнир занял восьмое место на первом этапе Кубка мира в американском Лейк-Плэсиде.

Олимпийский чемпион Сочи-2014 не сумел хорошо приземлиться, поэтому потерял много баллов. В итоге Кушнир набрал 84,61 балла.

Первое и третье места за россиянами: Максим Буров – 129,86 балла, Станислав Никитин – 116,29 балла. Серебро с результатом 121,27 балла взял представитель Китая – Синди Вон.

Что касается других белорусов, у Павла Дика десятое место и 82,21 балла, у Максима Густика одиннадцатое место и 79,74 балла, у Дмитрия Мазуркевича двенадцатое место и 78,90 балла.

Среди женщин вся тройка лучших состоит из китаянок. Первое место у Ксю Ментао, набравшей 89,88 балла. У белоруски Александры Романовской пятнадцатое место с 69,74 баллами.

На днях в Минске прошёл чемпионат Беларуси по лёгкой атлетике среди ветеранов.