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На этапе КМ по фристайлу победил россиянин Максим Буров, Кушнир – восьмой

20 января 2019 08:36
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Новости Беларуси. Белорусский фристайлист Антон Кушнир занял восьмое место на первом этапе Кубка мира в американском Лейк-Плэсиде.  

Олимпийский чемпион Сочи-2014 не сумел хорошо приземлиться, поэтому потерял много баллов. В итоге Кушнир набрал 84,61 балла.  

Первое и третье места за россиянами: Максим Буров – 129,86 балла, Станислав Никитин – 116,29 балла. Серебро с результатом 121,27 балла взял представитель Китая – Синди Вон.  

Что касается других белорусов, у Павла Дика десятое место и 82,21 балла, у Максима Густика одиннадцатое место и 79,74 балла, у Дмитрия Мазуркевича двенадцатое место и 78,90 балла.  

Среди женщин вся тройка лучших состоит из китаянок. Первое место у Ксю Ментао, набравшей 89,88 балла. У белоруски Александры Романовской пятнадцатое место с 69,74 баллами.  

На днях в Минске прошёл чемпионат Беларуси по лёгкой атлетике среди ветеранов. 

«Здесь и проверим, на что сейчас способны» (читать далее).  

# Кубок мира по фристайлу # Антон Кушнир # Максим Буров # Станислав Никитин # Синди Вон # Максим Густик # Павел Дик # Дмитрий Мазуркевич # Ксю Ментао # Александра Романовская

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