«Проверим, на что сейчас способны»: чемпионат Беларуси по легкой атлетике среди ветеранов прошёл в Минске

Здесь хватало как любителей, так и экс-профессионалов из девяти стран мира. В том числе и новички: спортсмены из Германии, Казахстана и Турции. Для многих чемпионат Беларуси – способ не только хорошо провести время и вновь почувствовать себя в деле, но еще и подготовится к подобному соревнованию, которое будет проходит на мировом уровне.

Алексей Климов, участник чемпионата:

Эти соревнования – это этап подготовки к чемпионату мира, который будет в этом году в Польше в конце марта. Здесь и проверим, на что сейчас способны, и скорректируем подготовку.

Для многих так, я считаю, тех, кто показывает более-менее результаты на уровне – это проходящий старт подготовки.