Прямой эфир

«Проверим, на что сейчас способны»: чемпионат Беларуси по легкой атлетике среди ветеранов прошёл в Минске

19 января 2019 19:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 19 января в Минске прошел чемпионат Беларуси по легкой атлетике среди ветеранов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Проверим, на что сейчас способны»: чемпионат Беларуси по легкой атлетике среди ветеранов прошёл в Минске-1

Здесь хватало как любителей, так и экс-профессионалов из девяти стран мира. В том числе и новички: спортсмены из Германии, Казахстана и Турции. Для многих чемпионат Беларуси – способ не только хорошо провести время и вновь почувствовать себя в деле, но еще и подготовится к подобному соревнованию, которое будет проходит на мировом уровне.

«Проверим, на что сейчас способны»: чемпионат Беларуси по легкой атлетике среди ветеранов прошёл в Минске-4

Алексей Климов, участник чемпионата:
Эти соревнования – это этап подготовки к чемпионату мира, который будет в этом году в Польше в конце марта. Здесь и проверим, на что сейчас способны, и скорректируем подготовку.

Для многих так, я считаю, тех, кто показывает более-менее результаты на уровне – это проходящий старт подготовки.

«Проверим, на что сейчас способны»: чемпионат Беларуси по легкой атлетике среди ветеранов прошёл в Минске-7

Юрий Крупица, председатель Совета ветеранов легкой атлетики:
Дело в том, что сегодня, наверное, процентов 50 уже любителей, в том числе и я. Я никогда не занимался легкой атлетикой. Люди сегодня уже больше смотрят на здоровый образ жизни. Они, бывает, к этому приходят, особенно девушки, не в 30-35 лет, а приходят в 40, что радует.

«Проверим, на что сейчас способны»: чемпионат Беларуси по легкой атлетике среди ветеранов прошёл в Минске-10

Помимо традиционных номинаций в 2019 году появилась и еще одна – кубок «Мисс чемпионата». Награда достанется самой красивой спортменке.

# Легкая атлетика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Наилучшие условия для того, чтобы повышать свой уровень тенниса»: в Минске стартовал Royal Cup Open-2019
19 января 2019 19:04

«Наилучшие условия для того, чтобы повышать свой уровень тенниса»: в Минске стартовал Royal Cup Open-2019

Чемпионат Беларуси по хоккею. U-20 проиграла в 10-й раз подряд
19 января 2019 18:53

Чемпионат Беларуси по хоккею. U-20 проиграла в 10-й раз подряд

20 января на «День снега» приглашают активных белорусов в «Солнечную долину»
18 января 2019 21:02

20 января на «День снега» приглашают активных белорусов в «Солнечную долину»