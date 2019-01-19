«Проверим, на что сейчас способны»: чемпионат Беларуси по легкой атлетике среди ветеранов прошёл в Минске

Новости Беларуси. 19 января в Минске прошел чемпионат Беларуси по легкой атлетике среди ветеранов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. 19 января в Минске прошел чемпионат Беларуси по легкой атлетике среди ветеранов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Здесь хватало как любителей, так и экс-профессионалов из девяти стран мира. В том числе и новички: спортсмены из Германии, Казахстана и Турции. Для многих чемпионат Беларуси – способ не только хорошо провести время и вновь почувствовать себя в деле, но еще и подготовится к подобному соревнованию, которое будет проходит на мировом уровне.
Алексей Климов, участник чемпионата:
Эти соревнования – это этап подготовки к чемпионату мира, который будет в этом году в Польше в конце марта. Здесь и проверим, на что сейчас способны, и скорректируем подготовку.
Для многих так, я считаю, тех, кто показывает более-менее результаты на уровне – это проходящий старт подготовки.
Юрий Крупица, председатель Совета ветеранов легкой атлетики:
Дело в том, что сегодня, наверное, процентов 50 уже любителей, в том числе и я. Я никогда не занимался легкой атлетикой. Люди сегодня уже больше смотрят на здоровый образ жизни. Они, бывает, к этому приходят, особенно девушки, не в 30-35 лет, а приходят в 40, что радует.
Помимо традиционных номинаций в 2019 году появилась и еще одна – кубок «Мисс чемпионата». Награда достанется самой красивой спортменке.