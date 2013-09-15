12 сентября Александр Лукашенко посетил Городской центр олимпийского резерва

Новости Беларуси. Александр Лукашенко поручил выстроить эффективную систему подготовки молодых и талантливых спортсменов. Об этом президент заявил, посещая Городской центр олимпийского резерва по теннису.

За последние годы здесь значительно улучшили материальную базу. Действует 12 открытых и 4 крытых корта, тренажерный городок, площадки для мини-футбола и баскетбола.

Этот центр считается одним из лучших в стране. Здесь тренируются члены национальной сборной. Корты подходят также для проведения чемпионатов мира и Европы.

Президент заметил, что профессиональный уровень теннисистов в мире за последние годы значительно вырос. Государство, вкладывая в подготовку и спортивную инфраструктуру, ждет результатов и побед. И не только в теннисе. Для этого в каждом виде спорта нужно выстроить четкую систему по отбору самых перспективных спортсменов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сразу скажу, что бешеных денег мы вам не дадим, но за результат заплатим. Надо система. И всю эту систему распространить с двух центров на все остальные методики и системы. От Вас все должно пойти.

На этом корте сражаются две уже чемпионки. 16-летняя Ирина Шиманович считается 4-й ракеткой в Европе. Илона Кремень – ей 19 – дважды становилась лучшей среди европейских юниоров. Фамилия обязывает и определяет характер – девушка на корте по 6 часов в день.

Илона Кремень, чемпионка Европы по теннису среди юниоров в 2011–2012 годах, член национальной сборной РБ по теннису:

Самая, конечно, окончательная цель – конечно, хочу быть как минимум в первой тройке, но для этого нужно вначале, думаю, войти в сотку, потом в 50, в десятку и стремиться, конечно, к первому номеру.

Саше только 12, но он долго перечисляет международные турниры, в которых участвовал и побеждал. Теннис теннисом, но школу никто не отменял. Приходится успевать везде – он отличник. Так оценивают его, сам мальчик говорит о месте, где готовится к победам.

Александр Згировский, призер летнего и зимнего командного кубка Европы-2013 по теннису среди юниоров до 12 лет:

Хороший грунт, материал изготовлен очень хорошо. И отскок, и само вот покрытие – все супер. Все нравится, конечно, но бывает что тренировки очень тяжелые, ну, и график со школой – очень сложно. Приходится уроки делать часов в 10 вечера, очень устаю сильно. Ну, без этого никак, и мне в принципе это все в кайф.

Где и как растят будущих чемпионов, приехал посмотреть Александр Лукашенко. Вместо более привычного делового костюма президент – в спортивной форме.

Городской центр олимпийского резерва считается одной из лучших теннисных школ в стране. Здесь также тренируется национальная сборная. На носу Олимпиада-2016 в бразильском Рио. Президент считает, что в первую очередь должна эффективно работать система отбора талантливых спортсменов.

Александр Лукашенко:

Нам надо полсотни выбрать из того, что есть, перспективных, толковых ребят. Это для Вас день работы. Если построить, Вы сразу их определите: и физически, и внешне, поиграете и так далее. Из этих 50, ну, у нас супер не будет, в десятку которые войдут, у нас они, они все не войдут. Нам надо, чтобы хотя бы двое-трое боролись за эту десятку. И мы можем это сделать. И для таких ребят, и для тренеров их надо создать идеальные условия. А если результат будут давать – вот вам зарплата, вот вам деньги. Зарабатывайте, потом вернете. Контракт со всеми. Поэтому я очень надеюсь, что Вы вот организационную здесь выстроите работу. Если тренер пришел, он должен отпахать со спортсменом, получить нормальную зарплату, не супер. Супер надо получать за результат.

За последние годы в городском центре значительно улучшили материальную базу. Открыли новые современные корты: действует 12 открытых и 4 крытых. Есть еще республиканский центр и комплекс Максима Мирного. Вообще, именно громкие победы Мирного и Волчкова в начале 2000-х стали толчком к развитию теннисной инфраструктуры. Вот и сегодня президент не против строительства новых закрытых кортов. На таких предстоит играть на олимпиаде. И говорит о честном отборе и поддержке талантливых ребят.

Александр Лукашенко:

Так, чтобы было все честно. Ты сам не из министерской семьи, снизу шел, знаешь, что главное, чтобы было честно. Не то что папа так кому-то заплатит, кто-то кому-то мяч подкинет: «Я твоего сына возьму». Хорошо, возьму! Но ты за него заплати, и если он не пойдет – это твоя проблема. Но вот этих ребят, таких, как сам был. Тетерина ты хвалишь. Он же тоже с деревни хлопец. Поэтому вот их надо поддержать, чтобы они могли работать. Где-то позаниматься. Ну, и потом, я говорю, что их много не будет. Если они выстрелят где-то потом, 5 будет девушек, 5 парней – я готов подключиться, если нужно, чтобы они могли работать.

Владимир Волчков, главный тренер национальной сборной команды Республики Беларусь по теннису:

Без Вас мы не сделаем ничего.

Александр Лукашенко:

Я же говорил: у нас в Дроздах вот эти корты. Ну, кто там тусуется? Если я не приду, так там некому, наверное, и играть особо. Ему еще говорим: «Возьмите 2 тренера и самых лучших». Сейчас там хорошее покрытие, все отлично. Пускай тренируются. Особенно зимой. Поэтому используйте все резервы.

У нас в стране достаточно инфраструктуры, чтобы сегодня готовиться. И в доказательство простой пример: что, при Азаренко было лучше? Я не знаю, был ли ты, мы с Азаренко начинали вместе в теннис играть. Она, помнишь, пацаночкой, и смотрела, за Тетериным бежала: «Покажите, как президент играет». «Сергей, булочки занеси ей, там накорми ее». Он ее все время подкармливал из нашего рациона, что мы с собой брали туда ужинать. Я как сейчас помню. Вот такая маленькая была еще. Ну, научилась играть? И у нее характер был, у нее воля была: «Вот я буду играть». И она научилась играть. Почему другие не могут это? Что не хватало тогда?

Если всерьез, то заниматься теннисом начинают лет с 5. Удовольствие недешевое. В спорт ребенка ежегодно нужно вкладывать несколько тысяч долларов. Экипировка, международные турниры, корты... Все это определяет уровень подготовки будущего спортсмена.

Владимир Волчков:

Перекос в сторону коммерциализации явно выровнялся, потому что сегодня четко дана команда, что мы работаем на результат. Да сегодня, в общем, и тренеры уже готовы, скажем так, они жаждут каких-то громких побед, потому что были ребята, которые реализовались на юниорском уровне, но не смогли стать звездами. И сегодня тренеры понимают, что они немножко в этом плане недоработали. И сегодня вот такое стечение удачное обстоятельств, когда очень много людей, все вместе хотят давать результат.

Этот вид спорта за последние десятилетия стал очень популярным, и конкуренция среди профессионалов очень высокая. Поэтому такой четкой должна быть система отбора. Впрочем, не только в теннисе.

Александр Лукашенко:

В женском теннисе мы спокойно можем иметь двоих-троих, которые будут бороться на уровне Маши Шараповой и нынешней Вики Азаренко. Запросто можем иметь. Просто надо выстроить систему. И с характером найти ребят.

По такому принципу надо строить работу везде. Тозику надо строить в плавании. Есть два центра, определили перспективных 20 человек – и, извини меня, и натаскивай их. Другого не дано для того, чтобы не потерять школу, вырастить ребят и девчат, которые примером для других будут. Ну, извини меня, мы же страна. Флаг-то мы видеть должны. Не так, как у Тозика на легкой атлетике было в этом году – стыдобище!

Председатель Мингорисполкома Николай Ладутько рассказал о планах строительства нового теннисного центра на территория ФОКа «Серебрянка». Президент не против. Но предлагает привлекать к этой работе бизнес.

Всего в Беларуси около 300 кортов, на которых можно заниматься. Спрос на них превышает предложение. Многих, например, впечатляют, победы Виктории Азаренко. Она хоть и уступила Сирене Уильямс на последнем матче US Open, но все же эта белоруска в элите мирового женского теннниса — она вторая ракетка мира.

Семен Каган, генеральный директор ГУ «Городской центр олимпийского резерва по теннису»:

Сегодня в связи с появлением этой базы и других баз началось движение. У нас олимпийские чемпионы в теннисе. Это какая страна еще имеет олимпийских чемпионов? Они были одновременно первыми ракетками мира. Но наша беда и наш провал, что надо готовить им смену, но у нас у юношей, у детей очень хорошие результаты. Они всегда традиционно хорошие, единственное, что мы их плохо доводим.

Сегодня президенту продемонстрировали, как идет тренировочный процесс. Здесь также есть площадки для мини-футбола и баскетбола, специальный тренажерный городок. Это для общей физической подготовки маленьких спортсменов.

Александр Лукашенко:

Прекрасная вещь. Крышу поставил – идите тренируйтесь.

Александр Лукашенко с интересом останавливался у каждого корта, где играли дети. Ведь эти дети – будущие чемпионы. Возможно, в честь их победы когда-то поднимут национальный флаг Беларуси.