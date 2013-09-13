«Кожаный мяч» определил победителей: Лучшей командой страны стала лидская «Фортуна»

Новости Беларуси. «Кожаный мяч» определил лучших. В Новополоцке завершились финальные игры соревнований по футболу. Лучшей командой страны стала лидская «Фортуна». Второе место завоевала команда «Случ» из Слуцка. Тройку лидеров замкнула «Дружба» из Витебской области.

По традиции, участники получили памятные кубки и ценные призы от Президентского спортивного клуба и Федерации футбола.

Напомним, спортивные баталии на новополоцком стадионе продолжались три дня. Побороться за звание лучшей команды съехались футболисты изо всех областей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Кульнис, капитан команды «Фортуна»:

Очень большая радость, потому что на областных соревнованиях было сложно, особенно со Щучином. Но вот мы вырвались на республику и всех выиграли! Позитивное настроение!

Дмитрий Банцевич, тренер команды «Фортуна»:

Победа далась, конечно, очень сложно. Мы настраивали ребят на бой, потому что соперники здесь собрались очень достойные. Но благодаря тактическим ходам и самоотдаче ребят, нам удалось победить.