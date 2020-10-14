Соревнования «Кожаный мяч» продолжаются. На этот раз юные футболисты играли на базе 25-й минской гимназии

Новости Беларуси. Пока белорусская сборная готовится к поединку с Казахстаном, возможное будущее «белокрылых» выступает на соревнованиях среди детей и подростков по футболу «Кожаный мяч», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Так, например, на базе 25-й минской гимназии юные футболисты определяли, кто же будет представлять район на городском этапе соревнований. Всего четыре возрастные категории: одна у девочек и три у мальчиков.

Отметим, около 200 футболистов приняли участие в зональном этапе Заводского района. К слову, «нефутбольная погода» – дождь и ветер – ребят не смутила.

Сергей Курилович, тренер 120-й школы Заводского района:

На самом деле мы готовились к прошлому году, но не состоялось из-за коронавируса. Мы тренируемся два раза в неделю, по выходным играем. Девочки играют с мальчиками, профессионально занимаются, у них профессиональные тренировки. Сейчас они также принимают участие в Stalitsa Futsal School Cup, по субботам и воскресеньям играют.

Как сыграли девочки, есть, конечно, вопросы, еще будем работать. Победили – это хорошо, конечно, но еще много ошибок. Девочки все-таки начинают первые свои шаги делать, некоторые год занимаются, некоторые – месяц, некоторые – два.

А вот мальчики должны быть первыми, но из-за своих ошибок – им все надо быстро-быстро, из-за возраста – они второе место заняли. Но по игре они были первые.

«Глаза горят, сколько эмоций!» Как проходят соревнования среди детей и подростков по футболу «Кожаный мяч»