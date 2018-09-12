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«Соперников слабых нет, все играют хорошо»: юные футболисты готовятся к финалу «Кожаного мяча» в Минске

12 сентября 2018 14:44
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Новости Беларуси. Пока на их форме не указана фамилия, и пасы отдаются несмело. Ежегодный детский турнир «Кожаный мяч» проходит в эти дни на полях футбольного клуба Минск, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

32 команды в трех возрастных группах соревнуются в финальной части соревнований. Всего же на стадии отбора участие приняли более 40 тысяч юных любителей футбола. Кстати, в 2018 году кроме добавления женских коллективов турнир также претерпел некоторые изменения и в регламенте.

«Соперников слабых нет, все играют хорошо»: юные футболисты готовятся к финалу «Кожаного мяча» в Минске-1

Петр Ворон, начальник управления физической культуры Министерства спорта и туризма:
В 2018 году в регламент проведения соревнований были внесены некоторые поправочки и дополнения. Младшие и средние группы играют не по два тайма, а по три. Конечно же, они по времени по 10-15 минут. Но, я думаю, в следующем году мы еще корректировочки небольшие внесем. Но в то же время внесение в регламент изменений придало оживленности и активности.

У взрослых мы пока оставили два тайма, по 30 минут они играют. То есть пока в таком варианте отрабатываем это все. Конечно, нет предела совершенству.

«Соперников слабых нет, все играют хорошо»: юные футболисты готовятся к финалу «Кожаного мяча» в Минске-4

Несмотря на то что в турнире принимают участие непрофессионалы, тренеры уверяют – селекционерам есть на кого обратить внимание.

«Соперников слабых нет, все играют хорошо»: юные футболисты готовятся к финалу «Кожаного мяча» в Минске-7

Сергей Романовский, тренер ФК «Фортуна»:
Здесь несколько команд. Несколько встреч у нас было таких упорных. Видно, что ребятки подобрались, и на периферии на нашей есть хорошие футболисты. Это я могу ответственно заявить: футбол живет не только в столице. Очень интересные ребятки, подвижные, техничные, есть на кого обратить внимание селекционерам.

«Соперников слабых нет, все играют хорошо»: юные футболисты готовятся к финалу «Кожаного мяча» в Минске-10

Владислав Грабинский, нападающий ФК «Азимут»:
Соперники… Нельзя сказать, что все соперники слабые. Соперников слабых нет, все играют хорошо. Настроение перед завтрашними играми хорошее.

Финальные пары турнира уже определены. Заключительные игры соревнования состоятся 13 сентября. Также традиционно пройдет награждение в номинациях лучший бомбардир, нападающий и вратарь.

# Футбол Беларуси # Петр Ворон # Сергей Романовский # Владислав Грабинский # Фотофакт

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