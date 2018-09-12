«Соперников слабых нет, все играют хорошо»: юные футболисты готовятся к финалу «Кожаного мяча» в Минске

Новости Беларуси. Пока на их форме не указана фамилия, и пасы отдаются несмело. Ежегодный детский турнир «Кожаный мяч» проходит в эти дни на полях футбольного клуба Минск, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 32 команды в трех возрастных группах соревнуются в финальной части соревнований. Всего же на стадии отбора участие приняли более 40 тысяч юных любителей футбола. Кстати, в 2018 году кроме добавления женских коллективов турнир также претерпел некоторые изменения и в регламенте.

Петр Ворон, начальник управления физической культуры Министерства спорта и туризма:

В 2018 году в регламент проведения соревнований были внесены некоторые поправочки и дополнения. Младшие и средние группы играют не по два тайма, а по три. Конечно же, они по времени по 10-15 минут. Но, я думаю, в следующем году мы еще корректировочки небольшие внесем. Но в то же время внесение в регламент изменений придало оживленности и активности. У взрослых мы пока оставили два тайма, по 30 минут они играют. То есть пока в таком варианте отрабатываем это все. Конечно, нет предела совершенству.

Несмотря на то что в турнире принимают участие непрофессионалы, тренеры уверяют – селекционерам есть на кого обратить внимание.

Сергей Романовский, тренер ФК «Фортуна»:

Здесь несколько команд. Несколько встреч у нас было таких упорных. Видно, что ребятки подобрались, и на периферии на нашей есть хорошие футболисты. Это я могу ответственно заявить: футбол живет не только в столице. Очень интересные ребятки, подвижные, техничные, есть на кого обратить внимание селекционерам.