Арина Соболенко уступила Варваре Лепченко в первом круге соревнований турнира в Квебеке

После Открытого чемпионата США белоруска Арина Соболенко заявилась на участие в престижном турнире в Квебеке, где получила первый номер посева, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Как отдыхает, чего боится и что слушает первая ракетка Беларуси? Instagram-обзор страницы Арины Соболенко

К сожалению, ее дуэль с представительницей США Варварой Лепченко сложилась не лучшим образом. Белоруска уступила в двух партиях – 4:6, 6:7.

Другая белорусская теннисистка – Ольга Говорцова – успешно преодолела первый круг. Она обыграла американку Криcти Ан – 6:1, 6:4.

Ольга Говорцова: теннисистка, модель, дизайнер – факты о спортсменке