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Арина Соболенко уступила Варваре Лепченко в первом круге соревнований турнира в Квебеке

12 сентября 2018 10:48
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После Открытого чемпионата США белоруска Арина Соболенко заявилась на участие в престижном турнире в Квебеке, где получила первый номер посева, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

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К сожалению, ее дуэль с представительницей США Варварой Лепченко сложилась не лучшим образом. Белоруска уступила в двух партиях – 4:6, 6:7.

Другая белорусская теннисистка – Ольга Говорцова – успешно преодолела первый круг. Она обыграла американку Криcти Ан – 6:1, 6:4.

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# Теннис # Арина Соболенко # Фотофакт

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