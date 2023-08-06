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«Соперники довольно сильные». На II Играх стран СНГ разыграли первые медали в пулевой стрельбе

06 августа 2023 11:59
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Новости Беларуси. Первые медали уже разыграли представители пулевой стрельбы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За ходом турнира следит наш корреспондент Светлана Андралович.

«Соперники довольно сильные». На II Играх стран СНГ разыграли первые медали в пулевой стрельбе-1

Светлана Андралович, корреспондент:
Мы продолжаем следить за соревнованиями в спортивно-стрелковом комплексе имени маршала Тимошенко. Здесь в рамках Игр проходит турнир по пулевой стрельбе. Конкуренция запредельно высокая. Участие в стартах принимают представители 9 стран, есть титулованные спортсмены, атлеты, которые уже представляли свои государства на международной арене. И уже разыгран первый комплект наград в миксте (это суммарный результат двух спортсменов – юноши и девушки), в стрельбе из пневматической винтовки весь пьедестал заняли атлеты из России.

«Соперники довольно сильные». На II Играх стран СНГ разыграли первые медали в пулевой стрельбе-4

До последнего было сложно сказать, кто одержит победу, все стрелки хотят продемонстрировать свои лучшие результаты. Белорусский тандем в составе Елизаветы Цыдик и Захара Сазонова боролся за бронзу турнира, и несколько раз наши ребята даже выходили вперед и опережали соперников на 4 балла и больше, но в ключевые моменты более точными были представители России.

«Соперники довольно сильные». На II Играх стран СНГ разыграли первые медали в пулевой стрельбе-7

Нельзя не отметить и поддержку трибун. В финальном тире спортивно-стрелкового комплекса есть зона для болельщиков, где и собрались любители пулевой стрельбы. Первыми эмоциями поделились наши спортсмены, впечатлениями об уровне конкуренции – судья соревнований.

«Соперники довольно сильные». На II Играх стран СНГ разыграли первые медали в пулевой стрельбе-10

Елизавета Цыдик, спортсменка сборной Беларуси на II Играх стран СНГ:
И хотя мы немного недоработали, по крайней мере показали, что тоже можем сопротивляться соперничеству. Соперники довольно сильные. Несмотря на то, что мы проиграли, мы все еще будем пытаться победить. Несмотря ни на что мы не расстраиваемся, мы идем вперед дальше, чтобы показывать и доказывать.

«Соперники довольно сильные». На II Играх стран СНГ разыграли первые медали в пулевой стрельбе-13

Захар Сазонов, спортсмен сборной Беларуси на II Играх стран СНГ:
Волнение, как сейчас, это самое сложное, с чем нам надо справиться. Так что будем работать над этим, над техникой, улучшаться. И на будущих стартах будем показывать свой максимум.

«Соперники довольно сильные». На II Играх стран СНГ разыграли первые медали в пулевой стрельбе-16

Валентина Толкач, судья соревнований:
Уровень здесь разных квалификаций, но в каждой стране есть своя звездочка, это естественно. Эту звездочку они сюда привезли и хотят, чтобы эта звезда здесь раскрылась, потому что для них, юниоров, это высокий уровень. И показать здесь высокий, достойный результат – это очень отлично и здорово.

Светлана Андралович:
В эти минуты спортсмены разыгрывают комплекты наград в миксте из пневматического пистолета. В финале Беларусь по итогам квалификации представляют два дуэта. Они борются за бронзу и золото.

Соревнования по пулевой стрельбе в рамках II Игр стран СНГ завершатся 10 августа. 7 августа борьба продолжится. А сейчас мы можем наблюдать противостояние между дружинами Беларуси и России за третье место в пневматическом пистолете. Пока со счетом 8:6 ведет дружина России. Конечно, мы болеем за наших атлетов, но помним, что побеждает сильнейший.

«Соперники довольно сильные». На II Играх стран СНГ разыграли первые медали в пулевой стрельбе-19

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# Игры стран СНГ # Светлана Андралович # Фотофакт

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