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Солигорский «Шахтёр» возглавил турнирную таблицу белорусской хоккейной экстралиги

11 ноября 2023 13:54
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Хоккеисты солигорского «Шахтера» возглавляют турнирную таблицу белорусской хоккейной экстралиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Солигорский «Шахтёр» возглавил турнирную таблицу белорусской хоккейной экстралиги-1

Накануне «горняки» обыграли «Могилев». За 10 минут до конца второго периода подопечные Ярослава Чуприса отправили в ворота соперника четыре шайбы. А в заключительной трети еще одну. Как итог – 5:0 в пользу «Шахтера». Эта победа стала для солигорчан девятой кряду.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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