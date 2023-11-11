Солигорский «Шахтёр» возглавил турнирную таблицу белорусской хоккейной экстралиги

Накануне «горняки» обыграли «Могилев». За 10 минут до конца второго периода подопечные Ярослава Чуприса отправили в ворота соперника четыре шайбы. А в заключительной трети еще одну. Как итог – 5:0 в пользу «Шахтера». Эта победа стала для солигорчан девятой кряду.