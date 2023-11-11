Хоккеисты минского «Динамо» разгромили «Сочи» в домашнем матче КХЛ

Хоккеисты минского «Динамо» одержали уверенную победу над «Сочи» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Зубры» порадовали болельщиков обилием шайб. Подопечные Дмитрия Квартального вышли вперед на 13-й минуте усилиями Вячеслава Основина, а ближе к концу периода Егор Бориков удвоил перевес. Во второй трети Ник Меркли и Сэм Энас реализовали большинство. Однако совсем скоро гости сумели сократить отставание вдвое – 2:4. Но эти шайбы остались единственными в исполнении россиян.

Далее дубль оформил Энас. А в заключительной трети Егор Игнатенко установил финальный счет – 6:2 в пользу «Динамо». Белорусский коллектив занимает пятое место Западной конференции КХЛ, набрав 32 очка.