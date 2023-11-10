Белорусы поспорят за выход в финал турнира по греко-римский борьбе «Сила традиций»

Юные белорусские борцы принимают участие в международном турнире по греко-римской борьбе «Сила традиций» в Кемерово. Наши парни вышли из группового раунда со второй позиции и теперь поспорят за финал, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Новая форма проведения турнира привнесла в борьбу много острых моментов. На групповом этапе в квартетах основная цель была занять место в первой тройке. Белорусы справились с этой задачей, хотя по ходу встречи фортуна, взрослая девица, то благоволила нашим борцам, то отворачивалась.

Первыми соперниками подопечных Михаила Семенова были восточные сибиряки. Из 12 поединков – 7 остались за нашими парнями. Но вторая встреча против Северо-Кавказского округа огорчила белорусов: поражение – 4:8. На трибунах поддерживали всех участников олимпийские чемпионы. И они верили, что сила традиций в их повторении.