Прямой эфир

Белорусы поспорят за выход в финал турнира по греко-римский борьбе «Сила традиций»

10 ноября 2023 20:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Юные белорусские борцы принимают участие в международном турнире по греко-римской борьбе «Сила традиций» в Кемерово. Наши парни вышли из группового раунда со второй позиции и теперь поспорят за финал, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусы поспорят за выход в финал турнира по греко-римский борьбе «Сила традиций»-1

Новая форма проведения турнира привнесла в борьбу много острых моментов. На групповом этапе в квартетах основная цель была занять место в первой тройке. Белорусы справились с этой задачей, хотя по ходу встречи фортуна, взрослая девица, то благоволила нашим борцам, то отворачивалась.

Первыми соперниками подопечных Михаила Семенова были восточные сибиряки. Из 12 поединков – 7 остались за нашими парнями. Но вторая встреча против Северо-Кавказского округа огорчила белорусов: поражение – 4:8. На трибунах поддерживали всех участников олимпийские чемпионы. И они верили, что сила традиций в их повторении.

Белорусы поспорят за выход в финал турнира по греко-римский борьбе «Сила традиций»-4

Камандар Маджидов, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе (Беларусь):
Я видел, что наши выиграли, потом так получилось, что Северо-Кавказский округ… Пока они шли на втором месте. Я посмотрел: несколько ребят есть – интересные ребята.

Судьба ребят решилась в третьей встрече против Дальневосточного округа.

Подробности в видеоматериале.

# Греко-римская борьба # Юлия Силипицкая # Камандар Маджидов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Новополоцке проходит спартакиада Союзного государства «Олимпийские надежды»
10 ноября 2023 19:37

В Новополоцке проходит спартакиада Союзного государства «Олимпийские надежды»

Юниорская сборная Беларуси выиграла турнир по хоккею 3х3 на Кубке ПСК
10 ноября 2023 19:33

Юниорская сборная Беларуси выиграла турнир по хоккею 3х3 на Кубке ПСК

Пловчиха Анастасия Шкурдай установила новый национальный рекорд Беларуси
10 ноября 2023 19:27

Пловчиха Анастасия Шкурдай установила новый национальный рекорд Беларуси