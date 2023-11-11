Белорусские борцы проиграли сборной ЦФО на турнире в Кемерово

В Кемерово близится к завершению международный турнир по греко-римской борьбе среди юношей «Сила традиций». Участие в старте принимает и сборная Беларуси. 11 ноября заключительный день соревнований, и наша команда ведет борьбу за главный трофей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Силипицкая, корреспондент:

Второй соревновательный день международного турнира среди юношей по греко-римской борьбе «Сила традиций» в самом разгаре. Из 12 команд во второй раунд вышли 9, в числе которых и белорусы. 9 команд были вновь разделены на три подгруппы. В каждом трио участники проводят по две встречи.

Наши парни сошлись сперва с Центральным федеральным округом, куда входя 18 субъектов, в том числе и Москва. Увы, эта встреча оказалась для нас неудачной. 1:11, и победа была только в одном весе до 60 килограммов у Евгения Шведа.

Феликс Аваков, заслуженный тренер России по греко-римской борьбе:

Легко не было, здесь все приехали, чтобы выиграть этот турнир. Мы давно следим за белорусской командой, дружим. Также приезжаем в Лиду на соревнования, они приезжают к нам. Здесь слабых нет.