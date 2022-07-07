Две золотые медали взяли белорусы 7 июля на Открытом чемпионате России по тяжёлой атлетике

Новости Беларуси. Белорусские тяжелоатлеты продолжают завоевывать медали Открытого чемпионата России. 7 июля в копилке появились сразу две золотые награды, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Лучшими из лучших стали Павел Ходасевич и Петр Асаенок.

Вначале отличился Ходасевич. Читайте здесь. Его золото стало уже вторым. Чуть позже вне конкуренции оказался Петр Асаенок. Нельзя не отметить и старания Игнатия Павлюковца. Наш спортсмен в итоговом протоколе занял 5-е место. При этом парню всего 16 лет.

Открытый чемпионат России завершится в пятницу, 8 июля. Планируется, что на помост в двух категориях выйдут трое наших спортсменов. На данный момент у нас 11 наград.