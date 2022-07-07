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Белорус Павел Ходасевич стал победителем Открытого чемпионата России по тяжёлой атлетике

07 июля 2022 08:14
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Новости Беларуси. Ни дня без медали. Под таким девизом выступают белорусские богатыри на Открытом чемпионате России по тяжелой атлетике. Сегодня, 7 июля, в копилке появилось второе золото, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорус Павел Ходасевич стал победителем Открытого чемпионата России по тяжёлой атлетике-1

Лучшим из лучших стал наш Павел Ходасевич. Первое упражнение, рывок, он исполнил почти идеально, реализовав все попытки. В лучшей покорилась штанга весом 165 килограммов. А это повторение рекорда России. Ко второму упражнению наш земляк приступил только тогда, когда основная часть конкурентов уже завершила соревноваться. В толчке Ходасевич зафиксировал 194 килограмма. А итоговая сумма составила 359 килограммов. Белорус оказался недосягаемым для соперников.

Белорус Павел Ходасевич стал победителем Открытого чемпионата России по тяжёлой атлетике-4

Золото Ходасевича стало уже вторым для нашей сборной. А всего в копилке белорусов 10 медалей. Турнир завершится завтра, 8 июля.

# Тяжелая атлетика # Павел Ходасевич # Фотофакт

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