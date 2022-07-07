Белорус Павел Ходасевич стал победителем Открытого чемпионата России по тяжёлой атлетике

Новости Беларуси. Ни дня без медали. Под таким девизом выступают белорусские богатыри на Открытом чемпионате России по тяжелой атлетике. Сегодня, 7 июля, в копилке появилось второе золото, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лучшим из лучших стал наш Павел Ходасевич. Первое упражнение, рывок, он исполнил почти идеально, реализовав все попытки. В лучшей покорилась штанга весом 165 килограммов. А это повторение рекорда России. Ко второму упражнению наш земляк приступил только тогда, когда основная часть конкурентов уже завершила соревноваться. В толчке Ходасевич зафиксировал 194 килограмма. А итоговая сумма составила 359 килограммов. Белорус оказался недосягаемым для соперников.