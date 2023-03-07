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Стало известно расписание матчей раунда плей-офф ЧБ по хоккею

07 марта 2023 09:48
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Новости Беларуси. Стало известно расписание матчей первого раунда плей-офф чемпионата Беларуси по хоккею. Два четвертьфинала начнутся 10 марта, в пятницу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Стало известно расписание матчей раунда плей-офф ЧБ по хоккею-1

Еще два поединка пройдут на следующий день, в субботу. Выяснять отношения дружины будут через день. Таким образом, максимальный срок окончания серий – 23 марта. Для того чтобы продолжить сезон, необходимо побеждать четырежды.

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# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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