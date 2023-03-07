Стало известно расписание матчей раунда плей-офф ЧБ по хоккею

Новости Беларуси. Стало известно расписание матчей первого раунда плей-офф чемпионата Беларуси по хоккею. Два четвертьфинала начнутся 10 марта, в пятницу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Еще два поединка пройдут на следующий день, в субботу. Выяснять отношения дружины будут через день. Таким образом, максимальный срок окончания серий – 23 марта. Для того чтобы продолжить сезон, необходимо побеждать четырежды.