«Химик» вышел в плей-офф чемпионата Беларуси по хоккею

Новости Беларуси. «Химик» стал последним участником плей-офф чемпионата Беларуси по хоккею. В решающем матче команда из Новополоцка обыграла «Брест» и продлила себе соревновательный сезон, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Интересно, что из борьбы вылетел более рейтинговый соперник. «Брест» завершил регулярку выше. Однако в третьем противостоянии плей-ин «Химик» подтвердил статистику гладкого сезона и одновременно сломал традицию плей-офф. Ведь до этого побеждал только тот, кто действовал в родных стенах. В первом периоде номинальным преимуществом владел «Брест». Однако воплотить его в заброшенные шайбы не получилось. На перерыв дружины ушли при нулях на табло. Во втором отрезке «Химик» вернул себе инициативу. Появилась острота в атаке. Гол назревал.

Итоговый счет – 0:1. Серия плей-офф начнется 10 марта, а завершится максимум 23 марта. В следующий раунд выйдет тот, кто одержит четыре виктории.