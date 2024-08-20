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Соболенко выиграла теннисный турнир в Цинциннати

20 августа 2024 06:29
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Арина Соболенко выиграла теннисный турнир категории 1 000 в Цинциннати. В финальном матче наша прима не оставила шансов американке Джессике Пигуле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соболенко выиграла теннисный турнир в Цинциннати-2

Белоруска была фавориткой еще до матча и подтвердила этот статус. Должного сопротивления соперница оказать не смогла. Девушки провели на корте весьма скромные 75 минут. Соболенко была лучше почти в каждом компоненте игры. Финальный результат – 6:3, 7:5.

Соболенко выиграла теннисный турнир в Цинциннати-4

Арина Соболенко, победительница турнира в Цинциннати:
Конечно, я очень рада. Столько раз пробовала выиграть здесь титул. Никак не получалось пробиться через полуфинал. Только позитивные эмоции от того, что у меня есть этот трофей. Перед титулом мне пришлось пройти через многое. Везде: и на корте, и вне корта. Рада, что ничто не смогло меня сломить. Пока что. Можно спокойствия и уверенности, чтобы волны были не такие большие? Могу сказать, что с годами и опытом смогла чуть-чуть улучшить себя. Самая большая победа – над моими эмоциями.

Стоит отметить, что по ходу старта Арина не отдала соперницам ни единого сета. Кроме того, в полуфинале она отправила отдыхать сильнейшую ракетку мира Игу Свентек из Польши. Главная претендентка на заокеанский трофей была повержена с сухим счетом впервые в карьере.

# Теннис # Арина Соболенко

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