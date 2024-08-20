Соболенко выиграла теннисный турнир в Цинциннати

Арина Соболенко, победительница турнира в Цинциннати:

Конечно, я очень рада. Столько раз пробовала выиграть здесь титул. Никак не получалось пробиться через полуфинал. Только позитивные эмоции от того, что у меня есть этот трофей. Перед титулом мне пришлось пройти через многое. Везде: и на корте, и вне корта. Рада, что ничто не смогло меня сломить. Пока что. Можно спокойствия и уверенности, чтобы волны были не такие большие? Могу сказать, что с годами и опытом смогла чуть-чуть улучшить себя. Самая большая победа – над моими эмоциями.