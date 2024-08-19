В Минске завершились республиканские соревнования по пляжному волейболу «Солнечный мяч»

По-настоящему жаркими были выходные для юных представителей пляжного волейбола. В Минске завершился республиканский турнир «Солнечный мяч», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Спортсмены соревновались в двух возрастных категориях. В младшей среди юношей и девушек до 12 лет победителями стали минчане. В категории до 14 – дружина Жлобин-1 у парней, Могилев-1 у девушек. Конкуренция была высокой. За призы боролись более 70 команд со всей Беларуси.

Ксения Грутская, победительница турнира:

Мы очень рады, что у нашей Могилевской области все три места на нашем последнем солнечном мяче в нашем году. Елизавета Станкевич, победительница турнира:

Игра была достаточно классной, много хороших розыгрышей. Было много эмоций, как до игры, так и после.

Дмитрий Стародубец, победитель турнира:

Выиграли 2:0. все было отлично. Соперники показали уровень, было весело с ними играть. Команда хорошая. В прошлом году занял 3-е место, в этот раз уже приехал доказывать, что могу первое.

«Солнечный мяч» – турнир традиционный и проходит при поддержке Президентского спортивного клуба, который на любых соревнованиях создает атмосферу праздника. Ежегодно ребята отмечают хорошую организацию и стараются приехать снова. В перерывах между играми для юных спортсменов были проведены показательные матчи известных волейболистов страны, а также встречи с блогерами.

Павел Егоров, помощник председателя Президентского спортивного клуба:

Здесь прекрасная база, именно здесь, на СОК «Олимпийский». Для национальных команд, для международного класса. Президентский спортивный клуб, да и вообще политика государства, что лучшие площадки должны быть представлены деткам в том числе. Город Минск – это огромная возможность у федерации просмотреть подрастающее поколение. Мы получаем возможность в том числе на прекрасной ноте подойти к следующему учебному году. И таким образом поднять настроение тренерам, возможность поучаствовать в очень хороших и качественных соревнованиях.

