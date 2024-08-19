Соболенко вышла в финал турнира в Цинциннати

Арина Соболенко, финалистка турнира в Цинциннати:

Это было блестящее выступление с моей стороны. Я просто хочу сосредоточиться на том, чтобы оставаться в моменте и показывать свой лучший теннис каждый раз, когда выхожу на корт. Я старалась оставаться спокойной, уверенной и агрессивной. Не торопилась, доверяла своим ударам, не пыталась что-то придумать, а действовала от простого. Я довольна. Но это уже в прошлом. Если я буду концентрироваться на этой победе, то останусь в прошлом. Тем не менее, думаю, эта виктория придаст мне уверенности перед US Open.