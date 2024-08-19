Соболенко вышла в финал турнира в Цинциннати

Арина Соболенко вышла в финал теннисного турнира категории 1 000 в Цинциннати. Для этого пришлось обыграть первую ракетку планеты представительницу Польши Игу Свентек, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Арина Соболенко вышла в финал теннисного турнира категории 1 000 в Цинциннати. Для этого пришлось обыграть первую ракетку планеты представительницу Польши Игу Свентек, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Арина Соболенко, финалистка турнира в Цинциннати:
Это было блестящее выступление с моей стороны. Я просто хочу сосредоточиться на том, чтобы оставаться в моменте и показывать свой лучший теннис каждый раз, когда выхожу на корт. Я старалась оставаться спокойной, уверенной и агрессивной. Не торопилась, доверяла своим ударам, не пыталась что-то придумать, а действовала от простого. Я довольна. Но это уже в прошлом. Если я буду концентрироваться на этой победе, то останусь в прошлом. Тем не менее, думаю, эта виктория придаст мне уверенности перед US Open.
Соперницы провели на корте без малого 2 часа. С 10-го матчбола белоруска отпраздновала успех. Счет 6:3, 6:3. К слову, впервые в карьере наша прима добилась сухого исхода. В матче за трофей Соболенко померится силами с Джессикой Пегулой.