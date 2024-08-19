Сборная Беларуси U18 стала вторым финалистом Кубка Цыплакова

Сборная Беларуси U18 стала вторым финалистом Кубка Владимира Цыплакова. В третьем и решающем противостоянии были повержены «Пинские ястребы» – 3:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первое взятие ворот случилось очень быстро, после стартового вбрасывания. Хозяева управились за 23 секунды. Спустя 3 минуты гости столицы отыгрались. Но под занавес отрезка юниоры вновь ушли в отрыв. Едва игра возобновилась, как Игорь Сильченко довел преимущество до комфортного. За оставшееся время никому не удалось поразить цель. Таким образом, главный приз разыграют «Беларусь U18» и «Динамо-Олимпик».