«Дакар-2021». Экипаж Вишневского стал восьмым на 9-м этапе в зачёте грузовиков

Новости Беларуси. 12 января на ралли-марафоне «Дакар» прошел уже девятый этап. По его итогам экипаж команды «МАЗ-СПОРТавто» под управлением Алексея Вишневского оказался на восьмом месте, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. 12 января на ралли-марафоне «Дакар» прошел уже девятый этап. По его итогам экипаж команды «МАЗ-СПОРТавто» под управлением Алексея Вишневского оказался на восьмом месте, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Протяженность спецучастка № 9 составила 465 километров. Экипаж Вишневского преодолел это расстояние за 5 часов 31 минуту и 30 секунд.
На 25,5 минуты быстрее дистанцию прошел экипаж чеха Мартина Мачика из команды «Биг Шок Рэйсинг».
В общем зачете среди грузовиков Алексей Вишневский по-прежнему идет шестым, но отставание от лидеров из российского «КАМАЗ-мастера» перевалило уже за два часа.