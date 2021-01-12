Прямой эфир

«Дакар-2021». Экипаж Вишневского стал восьмым на 9-м этапе в зачёте грузовиков

12 января 2021 21:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 12 января на ралли-марафоне «Дакар» прошел уже девятый этап. По его итогам экипаж команды «МАЗ-СПОРТавто» под управлением Алексея Вишневского оказался на восьмом месте, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Дакар-2021». Экипаж Вишневского стал восьмым на 9-м этапе в зачёте грузовиков-1

Протяженность спецучастка № 9 составила 465 километров. Экипаж Вишневского преодолел это расстояние за 5 часов 31 минуту и 30 секунд.

На 25,5 минуты быстрее дистанцию прошел экипаж чеха Мартина Мачика из команды «Биг Шок Рэйсинг».

«Дакар-2021». Экипаж Вишневского стал восьмым на 9-м этапе в зачёте грузовиков-4

В общем зачете среди грузовиков Алексей Вишневский по-прежнему идет шестым, но отставание от лидеров из российского «КАМАЗ-мастера» перевалило уже за два часа.

# Автомобильные гонки # Алексей Вишневский # Мартин Мачик # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Дмитрий Толкачёв: нужно дать национальной команде по треку шоссейную практику
12 января 2021 21:14

Дмитрий Толкачёв: нужно дать национальной команде по треку шоссейную практику

Ванесса Колодинская: я ставлю себе целью завоевание лицензии, это основное для меня
12 января 2021 21:11

Ванесса Колодинская: я ставлю себе целью завоевание лицензии, это основное для меня

«Каждый должен осознавать, чего он хочет добиться». Представлена новая велосипедная команда BELAZ
12 января 2021 21:10

«Каждый должен осознавать, чего он хочет добиться». Представлена новая велосипедная команда BELAZ