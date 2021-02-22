Соболенко стала первой ракеткой мира в парном разряде, Мертенс на втором месте

Новости Беларуси. Арина Соболенко – первая ракетка мира. Правда, пока речь идет о парном разряде. По понедельничной традиции Международная федерация тенниса обновила рейтинг-листы, и белоруска оказалась на самой вершине, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Случилось это благодаря триумфальному выступлению на первом в сезоне турнире серии Большого Шлема – Открытом чемпионате Австралии. Там Соболенко вместе с партнершей из Бельгии Элизе Мертенс довольно неожиданно взяли главный приз. Кстати, теперь подруги располагаются рядом. Арина – на верхней строке, Мертенс – следом. А бывшие лидеры остались на третьем и четверном местах.

К сожалению, закончить год так вряд ли получится. После победы на Australian Open тандем заявил, что больше на Больших Шлемах они не планируют играть вместе. Снова объединяться в тандем девушки планируют исключительно на состязаниях категории WТА. А там, как известно, можно заработать намного меньше очков, чем на мейджорах.