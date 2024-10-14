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Соболенко сократила отставание от Швёнтек до 69 очков в рейтинге WTA

14 октября 2024 19:20
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Традиционно в понедельник международные теннисные организации представили обновленные рейтинги, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Соболенко сократила отставание от Швёнтек до 69 очков в рейтинге WTA-1

Арина Соболенко остается на второй позиции. Однако после победы белоруски на заключительном в 2024 году турнире-тысячнике в китайском Ухане сократилось отставание от лидера – Иги Швентек из Польши. Теперь разница составляет 69 очков. Виктория Азаренко сохранила за собой 21-е место. Александра Саснович также осталась на 131-й позиции. Алена Фалей прибавила пять пунктов и находится на 224-й строке. Ирина Шиманович – 226-я. Хорошего прогресса добилась Кристина Дмитрук. У нее плюс 66 пунктов и 371-е место в топе.

Соболенко сократила отставание от Швёнтек до 69 очков в рейтинге WTA-3

Что касается мужчин, то лучший из представителей нашей страны – Егор Герасимов – располагается на 320-й позиции. И он вновь с потерями. У земляка минус 20 строчек. На вершине рейтинга находится итальянец Янник Синнер.

# Теннис # Арина Соболенко

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