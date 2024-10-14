«Динамо-Минск» одолело «Нафтан» на ЧБ по футболу

В перенесенной игре 18-го тура чемпионата Беларуси по футболу минское «Динамо» одолело в гостях новополоцкий «Нафтан» – 2:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

После этого успеха команда Вадима Скрипченко вышла на первое место в таблице. У столичной дружины 53 балла, столько же на счету гродненского «Немана», правда «динамовцы» имеют еще две игры в запасе.