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«Динамо-Минск» одолело «Нафтан» на ЧБ по футболу

14 октября 2024 12:02
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В перенесенной игре 18-го тура чемпионата Беларуси по футболу минское «Динамо» одолело в гостях новополоцкий «Нафтан» – 2:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Динамо-Минск» одолело «Нафтан» на ЧБ по футболу-1

После этого успеха команда Вадима Скрипченко вышла на первое место в таблице. У столичной дружины 53 балла, столько же на счету гродненского «Немана», правда «динамовцы» имеют еще две игры в запасе.

# Футбол Беларуси

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