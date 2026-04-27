Прямой эфир

Марк Мокин – лучший игрок 5-го тура ЧБ по футболу

27 апреля 2026 20:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Марк Мокин признан лучшим игроком пятого тура чемпионата Беларуси по футболу. Полузащитник дзержинского «Арсенала» выдал результативный поединок против «Торпедо», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Он оформил дубль в первом тайме, дважды взяв на себя инициативу в контратаках. Во многом именно благодаря его действиям команда была близка к победе. Вероятно, Марк мог еще отметиться в этой встрече, но покинул поле при счете 3:1 в пользу дзержинского клуба. А жодинцы сумели во втором игровом отрезке вернуть инициативу себе и восстановить равенство. Как итог ничья – 3:3. 

Автором лучшего гола стал Мартин Артюх из «Барановичей». В матче против минского «Динамо» полузащитник эффектным выстрелом в дальнюю девятку поразил ворота соперников. 

Возглавляет турнирную таблицу минское «Динамо», в активе которого 13 очков. В списке бомбардиров лидирует нападающий «Гомеля» Тимофей Симаненка. Возобновится розыгрыш 1 мая. 

# Футбол Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусские тяжелоатлеты вернулись с медалями чемпионата Европы
27 апреля 2026 20:05

Белорусские тяжелоатлеты вернулись с медалями чемпионата Европы

Андрей Лошко дебютировал в плей-офф АХЛ
27 апреля 2026 18:11

Андрей Лошко дебютировал в плей-офф АХЛ

Арина Соболенко вышла в четвертьфинал на турнире в Мадриде
27 апреля 2026 17:53

Арина Соболенко вышла в четвертьфинал на турнире в Мадриде