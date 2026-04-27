Марк Мокин – лучший игрок 5-го тура ЧБ по футболу

Марк Мокин признан лучшим игроком пятого тура чемпионата Беларуси по футболу. Полузащитник дзержинского «Арсенала» выдал результативный поединок против «Торпедо», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Он оформил дубль в первом тайме, дважды взяв на себя инициативу в контратаках. Во многом именно благодаря его действиям команда была близка к победе. Вероятно, Марк мог еще отметиться в этой встрече, но покинул поле при счете 3:1 в пользу дзержинского клуба. А жодинцы сумели во втором игровом отрезке вернуть инициативу себе и восстановить равенство. Как итог ничья – 3:3.

Автором лучшего гола стал Мартин Артюх из «Барановичей». В матче против минского «Динамо» полузащитник эффектным выстрелом в дальнюю девятку поразил ворота соперников.

Возглавляет турнирную таблицу минское «Динамо», в активе которого 13 очков. В списке бомбардиров лидирует нападающий «Гомеля» Тимофей Симаненка. Возобновится розыгрыш 1 мая.