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Белорусские тяжелоатлеты вернулись с медалями чемпионата Европы

27 апреля 2026 20:05
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Белорусские тяжелоатлеты вернулись домой с чемпионата Европы, который получился весьма успешным для наших спортсменов. Они привезли четыре большие награды и пять малых, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские тяжелоатлеты привезли на родину четыре медали чемпионата Европы.

Белорусские тяжелоатлеты вернулись с медалями чемпионата Европы-2

Встречали соотечественников с почестями. Атлеты знают, что на Родине их ждут. Среди тех, кто ранним утром прибыл в аэропорт чествовать призеров и их тренеров, представители федерации, родные и близкие. 

Лучший результат на континентальном форуме показала Сюзанна Володько. В весе до 68 килограммов спортсменка не знала равных. Она показала второй результат в рывке и стала лучшей в толчке. Золотая сумма двоеборья составила 237 килограммов. Это первое подобное достижение белоруски в карьере.

Подробнее в видео.

# Тяжелая атлетика

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