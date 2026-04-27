Белорусские тяжелоатлеты вернулись с медалями чемпионата Европы

Белорусские тяжелоатлеты вернулись домой с чемпионата Европы, который получился весьма успешным для наших спортсменов. Они привезли четыре большие награды и пять малых, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Встречали соотечественников с почестями. Атлеты знают, что на Родине их ждут. Среди тех, кто ранним утром прибыл в аэропорт чествовать призеров и их тренеров, представители федерации, родные и близкие.

Лучший результат на континентальном форуме показала Сюзанна Володько. В весе до 68 килограммов спортсменка не знала равных. Она показала второй результат в рывке и стала лучшей в толчке. Золотая сумма двоеборья составила 237 килограммов. Это первое подобное достижение белоруски в карьере.