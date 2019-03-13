Соболенко проиграла в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе

Новости Беларуси. Белорусская теннисистка Арина Соболенко 13 марта провела матч 1\8 финала на престижном турнире в американском Индиан-Уэллсе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В борьбе за выход в четвертьфинал она встречалась с восьмой ракеткой мира – немецкой теннисисткой Ангеликой Кербер. Матч получился интригующим и неоднозначным. Белоруска проиграла первый сет – 1:6, выиграла второй – 6:4 и вела в третьем – 4:1, но все же уступила – 4:6.

Вечером 13 марта Соболенко вновь выйдет на корт, на сей раз в рамках четвертьфинала парного разряда.