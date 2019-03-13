Более 4 тысяч спортсменов из 50 стран: 100 дней остаётся до старта II Европейских игр

Новости Беларуси. Беларусь начинает обратный отсчет. До старта II Европейских игр остается 100 дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, торжественная церемония открытия этого мультиспортивного форума состоится 21 июня на стадионе «Динамо». После чего в Минске начнется напряженный и увлекательный 9-дневный соревновательный марафон. В нем примут участие более 4 тысяч спортсменов из 50 стран, которые разыграют без малого две сотни комплектов наград в 15 видах спорта, а также лицензии на Олимпиаду-2020 в Токио.