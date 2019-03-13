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Белоруска Кручинкина финишировала 46-й в индивидуальной гонке на ЧМ в Эстерсунде

13 марта 2019 07:46
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В шведском Эстерсунде после дня отдыха возобновился чемпионат мира по биатлону. Накануне прошла женская индивидуальная гонка на 15 километров, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруска Кручинкина финишировала 46-й в индивидуальной гонке на ЧМ в Эстерсунде-1

В ней приняли участие и четыре белоруски: Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Ирина и Елена Кручинкины. Наших биатлонисток подвела стрельба – меньше четырех промахов не допустил никто. Ну а лучший результат среди белорусок – у Елены Кручинкиной. Она заняла 46 место. А победа в этой гонке досталась шведке Ханне Эберг.

Для хозяев чемпионата мира это, кстати, первая медаль соревнований. В тройке призеров также итальянка Лиза Витоцци и француженка Жюстин Бреза.

Белоруска Кручинкина финишировала 46-й в индивидуальной гонке на ЧМ в Эстерсунде-4

# Чемпионат мира по биатлону # Фотофакт

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