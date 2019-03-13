«Дрогнул на самом последнем рубеже». Серебряный призёр Универсиады Максим Воробей вернулся в Беларусь

Новости Беларуси. В Красноярске прошла церемония закрытия зимней Универсиады, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Общий медальный зачет этих соревнований выиграли спортсмены России, завоевавшие больше золотых наград, чем все остальные страны вместе взятые.

Белорусской команде форум принес три медали: во фристайле Александра Романовская завоевала золото в личном, а также в смешанном командном турнире вместе с Артемом Башлаковым. Кроме того серебром на биатлонной трассе отметился Максим Воробей в масс-старте. Накануне призер Универсиады вернулся на родину.

Максим Воробей, серебряный призёр зимней Универсиады-2019 по биатлону:

Готовился к медали, старался, как мог. Но вот что в масс-старте – не думал. Думал, будет что-нибудь в спринте или преследовании. Про масс-старт даже не думал.

И так приятно, что хотя бы серебро. Конечно, хотелось бы и золото – больше всего. Старался. Наверное, дрогнул на самом последнем рубеже, отдал, можно сказать, золотую медаль. Зато есть к чему стремиться.