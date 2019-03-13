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«Дрогнул на самом последнем рубеже». Серебряный призёр Универсиады Максим Воробей вернулся в Беларусь

13 марта 2019 07:39
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Новости Беларуси. В Красноярске прошла церемония закрытия зимней Универсиады, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Общий медальный зачет этих соревнований выиграли спортсмены России, завоевавшие больше золотых наград, чем все остальные страны вместе взятые.

Белорус Максим Воробей завоевал серебро в масс-старте на зимней Универсиаде

«Дрогнул на самом последнем рубеже». Серебряный призёр Универсиады Максим Воробей вернулся в Беларусь-1

«Дрогнул на самом последнем рубеже». Серебряный призёр Универсиады Максим Воробей вернулся в Беларусь-3

Белорусской команде форум принес три медали: во фристайле Александра Романовская завоевала золото в личном, а также в смешанном командном турнире вместе с Артемом Башлаковым. Кроме того серебром на биатлонной трассе отметился Максим Воробей в масс-старте. Накануне призер Универсиады вернулся на родину.

Отметим, ранее среди медальных достижений спортсмена значилась победа на молодежном Кубке IBU в сезоне 2015-2016 годов.

«Дрогнул на самом последнем рубеже». Серебряный призёр Универсиады Максим Воробей вернулся в Беларусь-6

«Дрогнул на самом последнем рубеже». Серебряный призёр Универсиады Максим Воробей вернулся в Беларусь-8

Максим Воробей, серебряный призёр зимней Универсиады-2019 по биатлону:
Готовился к медали, старался, как мог. Но вот что в масс-старте – не думал. Думал, будет что-нибудь в спринте или преследовании. Про масс-старт даже не думал.

И так приятно, что хотя бы серебро. Конечно, хотелось бы и золото – больше всего. Старался. Наверное, дрогнул на самом последнем рубеже, отдал, можно сказать, золотую медаль. Зато есть к чему стремиться.

«Дрогнул на самом последнем рубеже». Серебряный призёр Универсиады Максим Воробей вернулся в Беларусь-11

«Дрогнул на самом последнем рубеже». Серебряный призёр Универсиады Максим Воробей вернулся в Беларусь-13

«Дрогнул на самом последнем рубеже». Серебряный призёр Универсиады Максим Воробей вернулся в Беларусь-15

«Дрогнул на самом последнем рубеже». Серебряный призёр Универсиады Максим Воробей вернулся в Беларусь-17

# Биатлон # Максим Воробей # Фотофакт

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