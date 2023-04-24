Соболенко по-прежнему вторая – опубликованы рейтинги теннисистов

Арина Соболенко сохранила статус второй ракетки планеты. В мировой табели о рангах по-прежнему лидирует польская теннисистка Ига Швентек, которая накануне победила Соболенко в финале теннисного турнира в Штутгарте. Виктория Азаренко занимает 16-е место. Александра Саснович располагается на 47-й позиции. В мужском рейтинге лучший из белорусов Илья Ивашко опустился на 69-е место. Лидерство удерживает серб Новак Джокович.