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Соболенко по-прежнему вторая – опубликованы рейтинги теннисистов

24 апреля 2023 20:08
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Женская теннисная ассоциация и Ассоциация теннисистов-профессионалов представила обновленные рейтинги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соболенко по-прежнему вторая – опубликованы рейтинги теннисистов -1

Арина Соболенко сохранила статус второй ракетки планеты. В мировой табели о рангах по-прежнему лидирует польская теннисистка Ига Швентек, которая накануне победила Соболенко в финале теннисного турнира в Штутгарте. Виктория Азаренко занимает 16-е место. Александра Саснович располагается на 47-й позиции. В мужском рейтинге лучший из белорусов Илья Ивашко опустился на 69-е место. Лидерство удерживает серб Новак Джокович.

# Теннис # Арина Соболенко # Ига Свентек # Виктория Азаренко # Александра Саснович # Илья Ивашко # Фотофакт

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