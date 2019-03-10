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Соболенко одолела Томлянович и вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

10 марта 2019 07:20
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Новости Беларуси. Во втором круге турнира Indian Wells Masters белорусская спортсменка Арина Соболенко одолела австралийскую теннисистку Айлу Томлянович.  

Трёхсетовое противостояние заняло 1 час 39 минут. В первом раунде Соболенко (9 WTA) владела заметным преимуществом, ведя в счёте 5:1, однако слегка расслабилась и сет завершился со счётом 6:3.  

Закончить встречу во втором сете у Арины не получилось. Томлянович (44 WTA) без боя сдаваться не собиралась, а белоруска, видимо, понадеялась на лёгкую победу. Айла перехватила инициативу и завершила раунд в свою пользу – 6:4.  

В третьем сете Соболенко вновь «воспылала» и буквально задавила противницу. Несмотря на несколько опасных моментов, третий раунд белоруска выиграла всухую – 6:0.  

В следующем круге первая ракетка Беларуси встретится с украинкой Лесей Цуренко. Другие белоруски уже закончили своё выступление в Индиан-Уэллсе. Веру Лапко из турнира выбила Азаренко, которая потом проиграла Серене Уильямс. 

Саснович не справилась с украинкой Катериной Козловой – подробнее здесь.  

# Теннис # Арина Соболенко # Айла Томлянович

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