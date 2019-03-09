Участники старше 35 лет из 10 стран. 26-й сеньорский теннисный турнир Belarus Open проходит в Минске

Новости Беларуси. В 26-й раз белорусская столица принимает теннисный турнир среди сеньоров, то есть теннисистов старше 35 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Belarus Open-2019 бьет все рекорды.

На этот раз желающих оказалось столько, что даже в просторной Академии тенниса не хватило места. Предыдущий игровой день организаторы заканчивали за полночь, корты не пустовали ни минуты. Представители 10 стран сражаются за победу в разных возрастных категориях: от 35 до 80 лет.