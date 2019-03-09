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Участники старше 35 лет из 10 стран. 26-й сеньорский теннисный турнир Belarus Open проходит в Минске

09 марта 2019 18:20
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Новости Беларуси. В 26-й раз белорусская столица принимает теннисный турнир среди сеньоров, то есть теннисистов старше 35 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Belarus Open-2019 бьет все рекорды.

На этот раз желающих оказалось столько, что даже в просторной Академии тенниса не хватило места. Предыдущий игровой день организаторы заканчивали за полночь, корты не пустовали ни минуты. Представители 10 стран сражаются за победу в разных возрастных категориях: от 35 до 80 лет.

Участники старше 35 лет из 10 стран. 26-й сеньорский теннисный турнир Belarus Open проходит в Минске-1

Участники старше 35 лет из 10 стран. 26-й сеньорский теннисный турнир Belarus Open проходит в Минске-3

История минского турнира среди сеньоров насчитывает уже четверть века, такому опыту позавидуют многие профессиональные состязания.

Участники старше 35 лет из 10 стран. 26-й сеньорский теннисный турнир Belarus Open проходит в Минске-6

Владимир Войтович, директор турнира:
Мы были первыми на территории бывшего Советского Союза. Первые мы в Беларуси начали эту серию турниров. Россия присоединилась через 12 лет только. Это ни в коем случае не моя заслуга.

Это показатель. Если сегодня 10 флагов здесь, 130 участников собрались здесь, в Минске. Это же не так просто.

Отметим, с 2019 года Международная теннисная федерация запустила трехлетнюю программу по поддержке сеньорского тенниса.

Участники старше 35 лет из 10 стран. 26-й сеньорский теннисный турнир Belarus Open проходит в Минске-9

# Теннис # Владимир Войтович # Фотофакт

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