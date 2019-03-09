Футболисты БАТЭ сыграли вничью с «Ислочью» в 1/4 финала Кубка Беларуси. Комментарий Алексея Баги

Новости Беларуси. 9 марта прошли первые матчи 1/4 финала Кубка Беларуси по футболу. «Витебск» на родном поле принимал гомельский «Локомотив», но центральным все-таки было противостояние БАТЭ и «Ислочи», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. 9 марта прошли первые матчи 1/4 финала Кубка Беларуси по футболу. «Витебск» на родном поле принимал гомельский «Локомотив», но центральным все-таки было противостояние БАТЭ и «Ислочи», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Исландский новобранец «желто-синих» Тор Виллюмсон открыл счет на 35-й минуте.
Алексей Бага, главный тренер ФК БАТЭ:
Первая игра в составе. Он появился незадолго до суперкубка. О каких-то взаимодействиях рановато говорить. Но то, что это качественный футболист, сильный в потенциале. Для нас это серьезное усиление – это 100 %.
Чем завершилась эта встреча – сюжет нашего корреспондента Натальи Федорцовой.