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Футболисты БАТЭ сыграли вничью с «Ислочью» в 1/4 финала Кубка Беларуси. Комментарий Алексея Баги

09 марта 2019 19:36
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Новости Беларуси. 9 марта прошли первые матчи 1/4 финала Кубка Беларуси по футболу. «Витебск» на родном поле принимал гомельский «Локомотив», но центральным все-таки было противостояние БАТЭ и «Ислочи», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Футболисты БАТЭ сыграли вничью с «Ислочью» в 1/4 финала Кубка Беларуси. Комментарий Алексея Баги-1

Исландский новобранец «желто-синих» Тор Виллюмсон открыл счет на 35-й минуте.

Футболисты БАТЭ сыграли вничью с «Ислочью» в 1/4 финала Кубка Беларуси. Комментарий Алексея Баги-4

Алексей Бага, главный тренер ФК БАТЭ:
Первая игра в составе. Он появился незадолго до суперкубка. О каких-то взаимодействиях рановато говорить. Но то, что это качественный футболист, сильный в потенциале. Для нас это серьезное усиление – это 100 %.

Чем завершилась эта встреча – сюжет нашего корреспондента Натальи Федорцовой.

Футболисты БАТЭ сыграли вничью с «Ислочью» в 1/4 финала Кубка Беларуси. Комментарий Алексея Баги-7

Футболисты БАТЭ сыграли вничью с «Ислочью» в 1/4 финала Кубка Беларуси. Комментарий Алексея Баги-9

Футболисты БАТЭ сыграли вничью с «Ислочью» в 1/4 финала Кубка Беларуси. Комментарий Алексея Баги-11

# Футбол Беларуси # Алексей Бага # Фотофакт

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