Соболенко не вышла в финал теннисного турнира в Риме – помешала непобедимая Ига Швёнтек

Новости Беларуси. Она сделала все, что смогла. Арина Соболенко не сумела выйти в финал престижного международного теннисного турнира категории WTA-1000 в Риме, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белоруска зачехлила ракетку на стадии 1/2. Непреодолимой преградой оказалась непобедимая Ига Швентек.

Обыграть ее грезит весь женский тур. Нынешняя виктория стала для Швентек уже 27-й подряд. Для сравнения: далеко не все игроки из первой десятки мирового рейтинга одерживают столько побед за сезон. Швентек начала действовать предельно агрессивно с первых же розыгрышей. Такой напор нашу теннисистку откровенно смутил. Соболенко пыталась совладать с эмоциями, однако получалось это далеко не всегда.

Как итог – первый сет проигран, 2:6. Нужно отметить, что Швентек демонстрировала великолепный по скорости и точности теннис. Весомых аргументов у белоруски не нашлось. Она не выключилась из матча, но и не показала максимум. Не помог даже медицинский тайм-аут. Для выхода в финал Швентек потратила 1 час и 15 минут. Полька на всех парах мчится к очередному титулу.