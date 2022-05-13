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Директор ФОЦ в Узде: «Площадка многофункциональная, конечно, все тренажёры найдут применение»

13 мая 2022 19:09
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Новости Беларуси. 13 мая в рамках программы «Спорт для всех», которая реализуется Президентским спортивным клубом при содействии местных органов власти, в Узде была торжественно открыта воркаут-площадка. Это уже седьмой по счету проект, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Ранее были сданы в эксплуатацию открытые площадки по воркауту, баскетболу, мини-футболу в Минске, Бобруйске, Сморгони и в Борисовском районе.  

В Узде открыли новую многофункциональную спортивную площадку (подробнее здесь).  

Директор ФОЦ в Узде: «Площадка многофункциональная, конечно, все тренажёры найдут применение»-1

На торжественной церемонии открытия было многолюдно, солнечно и весело. Предвосхитили мероприятие выступления танцевальных и певческих коллективов. Затем официальные лица, почетные гости и жители города переместились на спортивную площадку, которая уже стала новым трендом маленького города. Всего в Узденском районе два физкультурно-спортивных учреждения – детско-спортивная школа и оздоровительный центр. Теперь, следуя современному ритму жизни, в Узде появилась и воркаут-площадка.  

Директор ФОЦ в Узде: «Площадка многофункциональная, конечно, все тренажёры найдут применение»-4

Анна Третьяк, директор физкультурно-оздоровительного центра:  
Конечно, от лица всех коллег, всей нашей молодежи мы хотим поблагодарить за эту площадку, потому что это суперидея. Вообще, это все классно. Молодежь будет очень рада. Здесь будут собираться не только дети, подростки, но и взрослое население, заниматься спортом, физической культурой. Все тренажеры будут востребованы. Дети занимаются воркаутом, им это направление очень нравится. Так как площадка многофункциональная, конечно, все тренажеры найдут применение.  

«Нравятся тренажеры, на которых изменяется вес». Что говорят подростки об открытии спортивной площадки в Узде – читайте здесь.  

# Государственная политика в области спорта # Анна Третьяк # Фотофакт

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